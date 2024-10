Prasanna Conti: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, oggi, 29 ottobre 2024, una delle dame della stagione 2024 – 2025, si è seduta a centro studio per raccontare la sua intesa frequentazione con uno dei cavalieri storici del programma, ovvero Alessio Pili Stella, ritornato, single, dopo la rottura con Claudia Lenti. Si tratta di Prasanna Conti.

Conosciamola meglio:

Chi è Prasanna Conti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non abbiamo notizie sull’età e sul lavoro della dama del trono over. Sappiamo, però, che è presente, seppur non in maniera attiva, sui social, con l’account @prasy.conti.

Alessio: “Mi piace molto, sono entrato qui, in punta di piedi. Fin dalla prima sera, sono stato molto bene. C’è stata subito complicità a livello mentale. Ci siam trovati molto molto bene”

La donna, in queste settimane di frequentazione, ha rifiutato tutti i numeri di telefono degli altri cavalieri del parterre maschile:

Prasanna: “La mia non è stata una scelta fisica ma, con Alessio, c’è stato un avvicinamento a livello caratteriale. Dopo aver accettato il suo numero, mi sono esposta ed ho iniziato a frequentarlo. E’ una persona molto molto bella, ci troviamo su molte cose. Abbiamo gli stessi interessi, valori come la famiglia ed il lavoro. Devo essere sincera. Da qui a dire che sono innamorata o altre cose è ancora presto. Ho scelto di non uscire con altre persone perché penso che non è così che capisco se Alessio va bene per me o no. Nel momento in cui riesco a sottrarre del tempo alla mia famiglia, capisco se una persona fa per me o no”.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Diego Tavani, Valentina Erroi, Ilaria Volta, Gabriele, Matteo Valota, Prasanna Conti, Andrea Magrini, Juri Carissimi, Fabio C., Sabrina, Gabriele Bernardi.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Lorenzo Marcosano, Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal, Veronica, Federico, Paolo, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.