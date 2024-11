Giuseppe Cioffi: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, tatuaggi, ex moglie, curiosità, studi, passioni di Giuseppe Cioffi del trono over di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, giovedì 31 ottobre 2024, Morena del trono over, dopo aver chiuso definitivamente le porte a Mario C., ha accolto un nuovo corteggiatore. Si chiama Giuseppe Cioffi.

E’ di Roma e ha 45 anni: “Appena ti ho visto in trasmissione, ho chiesto espressamente di incontrarti. Credo che sia scontato dirti che sei una bellissima donna. Vorrei avere l’opportunità di conoscerti caratterialmente e farmi conoscere. E se posso dire una cosa… meriti una persona che ti faccia stare al primo posto. E ti faccia sentire speciale perché lo sei”

E’ del segno dello Scorpione. Ed ha un cane. Non sappiamo, ad oggi, però, qualche lavoro svolga lontano dal programma di Maria De Filippi.

Ha un profilo Instagram @_giuseppe711 tenuto rigorosamente privato. E’ anche presente su Facebook @giuseppe.cioffi.50309

Dietro la volontà di conoscere un nuovo cavaliere, però, le donne del parterre femminile e gli uomini del versante maschile hanno letto una provocazione da parte di Morena di riconquistare l’attenzione di Mario C.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Marcello Messina, Ilaria Volta, Gabriele, Giuseppe Cioffi, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio C., Sabrina.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Paolo, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.