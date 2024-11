Paolo Stile: chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzata, studi, genitori, fratelli, tatuaggi, passioni, curiosità su Paolo Stile corteggiatore di Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Francesca Sorrentino, neo tronista di ‘Uomini e Donne’, spicca anche Paolo Stile. Il ragazzo che, è uscito, diverse volte, in esterna, con la ragazza, non ha mai nascosto un certo interesse: “Esteticamente mi piace tanto. Caratterialmente la sto scoprendo ancora ma sta uscendo quello che mi aspettavo ovvero una ragazza divertente e solare”.

Nella puntata di oggi, il ragazzo ha manifestato una certa insofferenza per essere stato lasciato a casa per la seconda volta consecutiva. Francesca, infatti, ha scelto di uscire con il nuovo arrivato Francesco a cui ha dedicato del tempo extra di fronte ad una buona colazione: “Da quanto tempo vi conoscete? Non mi va di vedere queste cose, è la seconda settimana che sto seduto qua” ha chiosato Paolo.

Chi è Paolo Stile di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi non conosciamo l’età del corteggiatore. Sappiamo, però, che è un ragazzo napoletano che vive, da qualche tempo, a Milano, per realizzare un progetto lavorativo molto ambizioso ancora top secret. Ha un profilo Instagram @paolo_stile che, attualmente, vanta una platea di oltre 8200 followers.

Sfogliando i suoi social, scopriamo che è molto interessato alla forma fisica, frutto di anni di palestra e sport. Ama la moda e sfoggia tanti tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Marcello Messina, Vincenzo La Scala, Ilaria Volta, Gabriele Padoan, Giuseppe Cioffi, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Paolo Stile, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.