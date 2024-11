Età, lavoro, Instagram, figli, studi, ex marito, vita privata, passioni, sport, curiosità di Sabrina Zago del trono over di Uomini e Donne

Sabrina Zago: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le protagoniste delle ultime edizioni di ‘Uomini e Donne‘, spicca Sabrina Zago. La dama del trono over ha manifestato un certo interesse per uno dei cavaliere del programma, Gabriele Padoan con cui ha vissuto momenti di intimità e manifestato una sorta di interesse fulmineo. Dopo aver concluso la frequentazione, la donna ha deciso di guardarsi attorno e darsi una seconda possibilità per trovare l’uomo della sua vita.

Conosciamola meglio:

Chi è Sabrina Zago di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sabrina ha 54 anni, vive a Reggio Emilia e lavora nel settore immobiliare. In passato, ha fatto la cameriera, la barista, l’indossatrice. Ha lavorato come hostess nelle fiere e animatrice nelle fiere.

Ha una figlia Valeria che vive a Salerno. Ha sempre giocato a tennis, adesso si cimenta con il padel. Ama la musica. Dopo essersi separata dall’ex marito, la dama non esclude che possa risposarsi nuovamente. Ha due gatti.

Negli uomini non sopporta la falsità e il tradimento. In amore è molto istintiva.

Al momento, però, non sappiamo se la donna sia presente sui social.

