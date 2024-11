Claudia D’Agostino: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzato, studi, figli, passioni, vita privata, curiosità di Claudia D’Agostino del trono over di Uomini E donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, a centro studio, si è seduta una storica protagonista del programma, Claudia D’Agostino. Diversi anni fa, la donna è stata corteggiatrice di Andrea Offredi. Dopo un lungo percorso, il tronista scelse la ragazza. La storia d’amore, fuori dagli studi del dating show di Canale 5, però, non è mai decollata.

A distanza di anni, però, Claudia si è voluta nuovamente mettere in gioco sperando di trovare il principe azzurro della sua vita. Dopo essere uscita con Andrea Magrini, da qualche tempo, la dama del trono over è uscita con Diego Tavani. Nell’appuntamento di oggi, però, Claudia ha deciso di mettere fine alla frequentazione perché non sente un trasporto fisico nei confronti del cavaliere, di cui, avverte la mancanza solamente in sua assenza.

Conosciamola meglio:

Chi è Claudia D’Agostino di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Oggi, Claudia ha 36 anni. Vive a Roma e lavora come sales account presso una concessionaria di noleggio auto. Il suo profilo Instagram @kladagos, ad oggi, conta oltre 21700 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Marcello Messina, Vincenzo La Scala, Ilaria Volta, Gabriele Padoan, Giuseppe Cioffi, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Paolo Stile, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.