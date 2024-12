Valentina Di Bartolomeo: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, una nuova dama si è fatta strada nel parterre femminile. Si tratta di Valentina Di Bartolomeo, protagonista, giorni fa, di una sfilata molto apprezzata dal pubblico maschile.

“Stasera non è una sfilata ma una rivelazione. Dietro ogni passo che vedrete c’è una forza che va oltre l’apparenza. Non è solo una passerella ma una strada da percorrere con fiducia”.

Alla fine della performance, la donna ha collezionato voti che oscillano tra il 7 ed il 10.

Conosciamola meglio:

Chi è Valentina Di Bartolomeo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Valentina, classe 1985, ha 39 anni. E’ una conducente di bus a Roma. Ha un profilo Instagram @vale.db.officialpage che, ad oggi, conta oltre 57300 followers. E’ mamma.

Su Mario Cusitore, ormai ex protagonista del trono over, aveva detto: “E’ da tenere a bada ma è molto carnale”. Hanno fatto un aperitivo ed un giro in bus. La dama, in quella circostanza, aveva condiviso la seduta con Prasanna. E’ scoccato un bacio con il cavaliere napoletano. Salvo, poi, tornare sui propri passi per timore di dover uscire, in contemporanea, con uno stesso uomo.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli,, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Diego Tavani, Barbara D., Francesca, Gloria Nicoletti, Maurizio, Valentina Di Bartolomeo, Erika, Diego B., Tiziana, Valentina Erroi, Gabriele Padoan, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.