William Marino: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, studi, tatuaggi, passioni, curiosità, fratelli di William Marino del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo protagonista del trono over ha catturato l’attenzione del pubblico in studio e da casa. Si tratta di William Marino. L’uomo, che ha colpito anche Tina Cipollari, è sceso, inizialmente, per Prasanna (colpito dalla sua riservatezza e timidezza). La donna, però, alle prese con un lungo tira e molla con Alessio, ha preferito non approfondire la sua conoscenza. Ilaria, a sua volta, impegnata anche con Gabriele e Vincenzo, ha voluto che la new entry restasse per organizzare un’uscita (ad oggi, mai avvenuta).

Al momento, però, non sappiamo se l’uomo sarà ancora presente negli studi del dating show di Maria De Filippi per nuove frequentazioni.

Chi è William Marino di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

William è originario di Agropoli (in provincia di Salerno), ha 42 anni ed è un parrucchiere. Ha avuto una compagna. Ha diversi tatuaggi. Dai suoi profili social, scopriamo che è papà. E’ presente su Instagram con l’account @william82_marino che, ad oggi, conta oltre 1100 followers.

