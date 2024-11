Francesco Farina: chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon di Uomini e Donne

Nelle ultime registrazioni, andate in onda, un nuovo corteggiatore sembra aver attirato l’attenzione di Martina De Ioannon, tronista in carica di ‘Uomini e Donne‘. Si chiama Francesco Farina.

Non vedo che, fino ad ora, hai trovato quella persona che ti fa dire: “Ho trovato qualcosa”. Per me, Ciro è solo un’infatuazione. Sai il tipo che noi classifichiamo come ‘malessere’. Credo che, a te, non serva un malessere. All’inizio ti può sembrare un’avventura bella, divertente. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra dolcezza, essere stroxxi, essere un pò di tutto. Ti dico una cosa che può giocare a mio sfavore ma Gianmarco lo vedo molto più uomo di Ciro. Sono il tipo che quando a qualcuno bisogna dargli un merito lo dò e basta. Ti ripeto non hai trovato ancora quella emozione lì. Te la farò provare io. Se riesco a tenere una persona, faccio di tutto per averla. Martina, voglio conoscerti”.

Conosciamolo meglio:

Chi è Francesco Farina di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non conosciamo l’età o il lavoro del corteggiatore del dating show di Maria De Filippi. Sappiamo, sfogliando i social che è originario di Maddaloni in provincia di Caserta. Che ha tanti tatuaggi sul corpo e che ama curarsi con l’attività fisica. Ha posato anche per shooting fotografici. Ha un profilo Instagram @__francesco_farina_ che, ad oggi, conta oltre 3100 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Vincenzo La Scala, Ilaria Volta, Gabriele Padoan,, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Francesco Farina, Serena Ferrari, Paolo Stile, Gianmarco Steri.