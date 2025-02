Vincenzo Costabile: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, fratelli, studi, fratelli, passioni, curiosità di Vincenzo Costabile di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, Liviana del trono over ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza con Vincenzo Costabile. Il cavaliere, nelle settimane precedenti, era sceso per corteggiare Barbara De Santi ma la frequentazione si è interrotta quasi subito.

Liviana: “Ho chiesto a lui di andare con calma. E’ molto galante, molto espansivo, ricco di slanci… vorrei rallentare un secondo. Vorrei che si riducesse il tempo per parlare della trasmissione, compreso Barbara. Di riguardare le puntate”

Vincenzo: “Mi sono innamorato dei suoi occhi”

Ha 56 anni. E’ nato il 26 agosto sotto il segno della Vergine. E’ originario di Salerno ma vive a Torino. Ha tre figli ed è nonno. Ha un profilo Instagram @vincenzocostabile69. E’ attivo anche su Facebook con l’account @assicurazioni.costabile. E’ formatore assicurativo e manager. Dai social, si legge che il suo motto è “Le cose non sono come sono, ma come si vogliono vedere”.

