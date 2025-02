Domenico Leo: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, Erika del trono over di ‘Uomini e Donne‘ è uscita, per un brevissimo periodo, anche con Domenico Leo. La frequentazione, però, non è andata a buon fine per via di alcune incomprensioni. I due protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno litigato, a centro studio, facendo valere le reciproche posizioni:

Erika: “Siamo usciti due volte, è andata benissimo. Galantuomo a mille. Mi ha presentato un cadeaux. Siamo andati in hotel, abbiamo mangiato per due sere. Una cosa te la devo dire… dopo le due sere trascorse assieme, io non mi sono spinta oltre per volere mio. Quando mi hai accompagnato in stanza mi hai detto: “Sono due serate inconcludente”. In quel momento, te l’avrei sbattuta in faccia”.

Conosciamolo meglio:

Chi è Domenico Leo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Grazie alle informazioni recepite dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5 scopriamo che Domenico è nato il 15 giugno 1960 sotto il segno dei Gemelli. Ha 64 anni. E’ un commerciante ambulante. Cerca una donna bella, socievole, affettuosa, allegra e rispettosa. Non può vivere senza le figlie e gli adorati nipoti.

