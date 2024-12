Età, lavoro, Instagram, cognome, ex moglie, figli, genitori, fratelli, curiosità, passioni, sport, vita privata di Diego D. di Uomini e Donne

Diego D., chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Sabrina Zago

Nelle ultime settimane, all’interno dello studio di ‘Uomini e Donne‘, tiene banco la frequentazione tra Sabrina Zago e Diego D. I due protagonisti del trono over hanno vissuto momenti di forte intimità e passionalità. Il cavaliere del dating show di Maria De Filippi, però, ha manifestato la volontà di conoscere altre donne perché non si sente ancora impegnato mentalmente ma mosso esclusivamente da una forte attrazione.

Diego: “Mi ci trovo bene anche a parlare. Se no avrei già chiuso. C’è un’attrazione fisica e anche mentale”.

Ha chiesto anche il numero di telefono ad Agnese ma, poi, ha cambiato idea: “Ho sbagliato. Sbaglio parecchie volte. L’ho vista bene ma non mi piaceva. L’ho vista meglio. E’ una bellissima ragazza ma non mi è scattata quella cosa in più”.

Conosciamo meglio il cavaliere:

Diego D. di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non abbiamo informazioni sul tipo di lavoro che l’uomo svolga fuori dallo studio. Ha 43 anni ed è di Roma. Non sappiamo, inoltre, se sia presente su Instagram. E’ stato sposato e, nella sua vita, ha avuto tante avventure.

