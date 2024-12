Gaetano Biondi: chi è il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, fratelli, ex fidanzata, curiosità, passioni, sport di Gaetano Biondi del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane di programmazione, prima della pausa natalizia, Barbara De Santi di ‘Uomini e Donne‘ sta approfondendo la conoscenza con un nuovo cavaliere. Si tratta di Gaetano Biondi. La dama del trono over sta uscendo anche con Francesco, un parrucchiere di Treviso, con un figlio di 4 anni.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gaetano Biondi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gaetano ha origini siciliane, ma vive, da diverso tempo, a Mantova, città d’origine di Barbara. Gestisce tre bar. Ha un profilo Instagram @gaetano_biondi74, rigorosamente privato, che, ad oggi, conta oltre 1100 followers. Sfogliando i suoi profili social, quindi, deduciamo che abbia 50 anni.

I telespettatori più attenti ricorderanno che l’uomo ha fatto parte del parterre maschile del trono over nel non troppo lontano 2017. Il cavaliere, dopo qualche settimana all’interno del programma, uscì single senza Federica, la dama contesa da Giorgio Manetti. Fuori dalla trasmissione, per un breve periodo, i due ex protagonisti si sono frequentati ma la relazione, poi, non è decollata. Che possa essere Barbara la donna con cui intraprendere un nuovo cammino dell’amore?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi,, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Marco Davino, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego D., Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.