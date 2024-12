Erika Pignocco: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle scorse settimane, un’altra dama ha arricchito il trono over di ‘Uomini e Donne‘. Si chiama Erika Pignocco. E’ uscita con Stefano ma ha chiuso dopo un paio di uscite perché ha riscontrato un approccio troppo fisico da parte del suo corteggiatore (“Fisicamente nulla da dire. Siamo andati in giro per Roma. Sicuramente ci siamo divertiti. E’ molto intraprendente fisicamente. Ho dovuto, più di una volta, bloccarlo. Ci sono stati dei baci corrisposti. Ho dovuto mandarti fuori dalla stanza per ben due volte. Non hai fatto niente perché ti ho fermato ma avresti continuato. Sei andato oltre. Io sono per il bacio, senza baciare una persona non puoi capire se puoi andare oltre. C’è una parte che mi è mancata, la parte mentale”).

Conosciamola meglio:

Chi è Erika Pignocco di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Grazie al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, siamo riusciti ad ottenere maggiori informazioni sulla dama del trono over. Erika è nata il 21 luglio 1972 sotto il segno del Cancro. Ha 52 anni. E’ una logopedista. Cerca un uomo brillante ed intelligente. Non puoi vivere senza i suoi cani. E’ presente su Instagram con l’account @erikapignocco.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli,, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Diego Tavani, Barbara D., Francesca, Gloria Nicoletti, Erika Pignocco, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Diego D., Tiziana, Valentina Erroi, Gabriele Padoan, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.