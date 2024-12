Età, lavoro, Instagram, ex fidanzata, studi, figli, genitori, passioni, curiosità, tatuaggi di Marco Davino del trono over di Uomini e Donne

Marco Davino: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di ‘Uomini e Donne‘, una nuova coppia si è seduta al centro dello studio di ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Marco Davino che è uscito con Cristina. Il neo protagonista del trono over, però, è stato raggiunto da una segnalazione riporta da Alessio Pili Stella.

Alessio: “Conosci una certa Beatrice? Una ragazza che dovrebbe o avrebbe dovuto trascorrere la notte con te?”

Marco: “E’ una mia ex, mi ha contattato, ci siamo visti qualche settimana. Mi ha chiesto di rivederci, ma mi è sembrato strano perché non la seguo più su Instagram. Le ho dato buca. Ho risposto per educazione.”

Alessio: “Purtroppo o per fortuna Marco ha il camerino a fianco al mio, ma ho sentito tutta la conversazione al telefono con lei. Ci sono anche dei messaggi vocali.”

La dama, visibilmente infastidita dal botta e risposta tra i due protagonisti del programma, decide

“Anche io ho amici uomini, ma non li invito a casa a dormire. Non ci conosciamo, ma queste dinamiche non mi piacciono. Mi spiace. Sono venuta qui soprattutto perché queste dinamiche vengono subito a galla”

Conosciamolo meglio:

Chi è Marco Davino di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il suo profilo Instagram ufficiale, @markotto0, è seguito da oltre 2800 followers. E’ del 1980. Ha 44 anni. E’ appassionato di palestra, viaggi, moto, mare. Vive a Roma ma ha origini napoletane da parte di entrambi i genitori.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi,, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Marco Davino, Gaetano Biondi, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego D., Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.