Francesca Cruciani: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, Alessio Pili Stella del trono over di ‘Uomini e Donne‘ è uscito con diverse donne del parterre femminile. Oltre a Morena Farfante, Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti, il cavaliere ha scelto di approfondire la conoscenza con un’altra dama, ovvero Francesca Cruciani. Ci sono stati dei baci.

“Lo sento da oltre quindici giorni, ci siamo visti quattro volte. Ci sono stati dei baci molto passionali. Per questo ci rimango male. Ma perché ci siamo voluti fermare noi. Non sono andata oltre perché sapevo che lui voleva conoscere altre donne. Ti posso dire, però, che, ieri sera, non ci siamo annoiati. Non voglio più fare la crocerossina per gli uomini. Ho passato un inferno”

Conosciamola meglio:

Chi è Francesca Cruciani di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, però, non abbiamo informazioni certe sulla vita privata della donna soprattutto per quanto riguarda l’età. Sappiamo, però, che è un’infermiera originaria di Bracciano, un piccolo paese della provincia di Roma.

Ha un profilo Instagram @francesca_cruciani07, rigorosamente privato.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi,, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Marco Davino, Gaetano Biondi, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego D., Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.