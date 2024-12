Bilal: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, oggi 12 dicembre 2024, un nuovo cavaliere è sceso per corteggiare una delle dame del trono over. Si tratta di Bilal. L’uomo è una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi perché, qualche mese fa, ha fatto parte del parterre maschile. Oggi, invece, ha deciso di uscire con Gloria Nicoletti.

Ma conosciamo meglio il cavaliere:

Chi è Bilal di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Bilal ha 54 anni è stato sposato ma non ha avuto figli. E’ nato a Beirut in Libano ma, ad oggi, abita, a Noli in provincia di Savona. Lavora come Sales Area Manager per un’azienda di Genova specializzata in prodotti acquatici. Ad oggi, però, non si conoscono altre informazioni che riguardano la sua vita privata, il suo cognome o se sia presente su Instagram o Facebook.

Pratica diversi sport come snowboard, il motociclismo, lo skateboard e le immersioni subacquee. Parla fluidamente cinque lingue.

Qualche tempo fa, il cavaliere è stato protagonista della sfilata maschile in cui si è calato nei panni di un navigato fotografo.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi,, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Marco Davino, Gaetano Biondi, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego D., Bilal, Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.