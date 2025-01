Chi è Giorgio Edipio il nuovo cavaliere di Uomini e Donne uscito con Claudia D’Agostino

Tra i nuovi cavalieri del trono over di ‘Uomini e Donne‘, nell’ultima puntata, troviamo anche Giorgio Edipio. L’uomo ha sentito telefonicamente Prasanna ed ha approfondito la conoscenza Claudia D’Agostino che ha chiuso, da qualche tempo, la conoscenza con Diego Tavani (uscito dal programma).

Claudia: “Lui mi ha lasciato il numero nell’ultima puntata. L’ho accettato. Abbiamo parlato dicendo che avevo bisogno del tempo per elaborare il ‘lutto’. L’ha capito e sono felice che l’abbia fatto. Il giorno dopo è venuto a Salerno. Dovevamo fare un aperitivo, poi, è rimasto 6 ore. Non ha visto il Napoli. E’ logorroico. Ad un certo punto, non sapevo come si spegnesse. E’ molto simpatico. Siamo entrambi campani. Ieri, mi ha raggiunto alla festa del mio compleanno. Siamo stati bene, tranquilli”

Conosciamo meglio:

Chi è Giorgio Edipio di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi non conosciamo l’età del nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Sfogliando il suo profilo Instagram @gioedi5, sappiamo che è napoletano e che lavora nel campo delle assicurazioni. Ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Ama curare la forma fisica in palestra, i viaggi, la vita notturna, il mare e le serate con gli amici. Ha anche un passato recente da calciatore.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Giorgio Edipio, Renato Francione, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Maurizio Liberto, Renato Francione, Elena N., Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Letizia, Francesco, Liviana Lorato, Agnese De Pasquale, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Francesco De Martino, Gianluca Costantino, Gianmarco Steri.