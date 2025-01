Chi è Maurizio Liberto il cavaliere di Uomini e Donne sceso per Barbara De Santi

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, lunedì 20 gennaio 2025, dopo aver chiuso con Gaetano e Francesco, Barbara De Santi ha deciso di approfondire la conoscenza con Maurizio Liberto. La dama del trono over, però, ha dovuto vincere le reticenze sulla questione anagrafica e sul fatto che non le sia scattato un immediato interesse al momento della discesa dalle scale. Tuttavia, la donna, su consiglio di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Maria De Filippi, ha deciso di concedere un aperitivo all’uomo.

Chi è Maurizio Liberto di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Maurizio ha quasi 42 anni. Ed è di Taggia in provincia di Imperia. Felicemente separato da un anno e mezzo (dopo 9 anni di matrimonio), è papà di Sofia che ha 7 anni: “Sono venuto qui per conoscerti, per vedere la vera Barbara con la guardia abbassata. Ti seguo da poco, volevo darmi questa chance. Non puoi provare nulla, microfonato, a tre metri e mezzo di distanza”.

Ha un profilo Instagram @mauriprincereal.

