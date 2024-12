Età, lavoro, Instagram, ex marito, figli, Instagram, studi, curiosità, passioni, tatuaggi di Eleonora Roma del trono over di Uomini e Donne

Eleonora Roma: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi mercoledì 18 dicembre 2024, Fabio Cannone, tornato libero dopo la frequentazione interrotta con Gemma Galgani, è uscito con una nuova dama, Eleonora Roma. Nonostante si sia trovata molto bene con il cavaliere del trono over, la donna, assai impegnata con il lavoro nel periodo natalizio, ha deciso di mettere in standby la conoscenza.

Conosciamola meglio:

Chi è Eleonora Roma di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

E’ napoletana, ha 56 anni ed è una pasticcera. Lavora in un bar nel capoluogo campano. Ha un profilo Instagram @eleonoraroma67.

Sono usciti 3 ore: “Ci siamo divertiti, lei ha saputo tutto di me ed io di lei. Mi ha capito bene. Mi sente assai”.

Eleonora: “Abbiamo deciso di andare a ballare. E’ veramente una persona solare. Non capisce bene l’italiano, a volte, viene frainteso. Mi ha parlato tanto di Gemma. E’ rimasto male. Credo che è stato sbagliato interrompere questa cosa. Lui era veramente preso. Me lo sarei vissuto di più senza pensare ad altro”.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi,, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Marco Davino, Gaetano Biondi, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Bilal, Ida Linda, Eleonora Roma, Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.