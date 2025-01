Chi è Renato Francione il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, studi, ex moglie, curiosità, passioni, Facebook di Renato Francione del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne‘, Gemma Galgani ha approfondito la conoscenza con un nuovo cavaliere del trono over, ovvero Renato Francione. La conoscenza, però, ha subito quasi immediatamente una battuta d’arresto. Dopo un bacio ben sperante, però, la dama ha deciso di chiudere la frequentazione a seguito di alcune parole ritenute abbastanza fuori luogo.

Renato: “A me piace come donna, come persona, intelligente e istruita ma non è una donna con cui poterci fare una vita insieme. Vivi in un mondo tuo”.

Nella puntata di oggi, c’è stato un duro screzio tra i due protagonisti del programma a seguito della chiusura totale:

Gemma: “Hai detto che non credi nella trasmissione, che è un gioco! Non ti permettere di screditare la trasmissione, io la difendo!”

Renato: “Attacchi le persone, non sei mai sincera”

Conosciamo meglio il cavaliere:

Chi è Renato Francione di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Al momento non abbiamo molte info sul nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Sappiamo che è originario di Roccadaspide in provincia di Salerno ma vive a Castiglione Torinese. Non conosciamo la sua età o se sia presente su Instagram. Dal suo profilo Facebook, scopriamo che ha un figlio di nome Luca. Non sappiamo, però, se sia stato sposato.

