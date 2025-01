Cosimo Mino Dadorante: chi è il nuovo corteggiatore di Tina Cipollari di Uomini e Donne

Al suo debutto sul trono di ‘Uomini e Donne‘, Tina Cipollari ha deciso di tenere un corteggiatore, ovvero Cosimo Mino Dadorante. La tronista ha ricevuto, come pegno d’amore, un bracciale, 36 rose, dei dolcetti e una dedica speciale da parte dell’uomo, ovvero una rivisitazione canora di ‘Margherita’, uno dei capolavori di Riccardo Cocciante.

Nelle prossime puntate, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi uscirà in esterna con il cavaliere girando Roma.

Conosciamo meglio Cosimo:

Chi è Cosimo Mino Dadorante di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Cosimo ha 47 anni, è un imprenditore, è socio del club Porsche. Vive a Mesagne in provincia di Lecce. Non è mai stato sposato e non ha figli: “Penso che, dentro di te, ci sia una persona brava, buona a cui la vita ha dato poco e tu hai dato tanto”. Sa stirare, sa cucinare. Ha un villaggio turistico in costruzione. E’ un direttore di un’ente di formazione professionale. Ha una società immobiliare, che si occupa soprattutto ristrutturazioni. Ha una società informatica, agricola e ricerca e sviluppo.

Su Instagram ha un account con l’username @mino_dadorante.

