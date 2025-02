Gian Piero Mazzarella: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, dedicata al trono over, Gemma Galgani ha fatto conoscenza con un altro cavaliere che porta il nome di Gian Piero Mazzarella.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gian Piero Mazzarella di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha insegnato educazione fisica per 40 anni a Torino. Attualmente, è responsabile delle relazioni esterne di un’associazione che organizza gare podistiche a livello internazionale. E’ dirigente dell’Hockey Club Torino, team manager e mental coach della prima squadra che gioca in serie A. Fa sport da tutta una vita. Ha 70 anni. Ha deciso di corteggiare Gemma su consiglio di un’amica, stanca di vederlo single: “Sei una donna affascinante, attraente, sensibile, aggressiva quando serve. In grado di mettersi in gioco, sempre”.

Ha fatto la sua prima maratona a 52 anni dopo aver iniziato a correre a 40 anni. Sogna di fare la maratona di New York con la dama torinese.

Ha un profilo Instagram @gian.mazzarella. E’ presente su Instagram anche con l’account @gpmazza55.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Chiara Pompei. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Letizia, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Gianluca Costantino.