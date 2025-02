Età, lavoro, Instagram, studi, figli, ex moglie, passioni, curiosità, fratelli di Massimo Meloni del trono over di Uomini e Donne

Massimo Meloni: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, tra i cavalieri che hanno arricchito il trono over di ‘Uomini e Donne‘, troviamo anche Massimo Meloni. L’uomo è uscito con Sabrina, Erika e Daniela ma le frequentazioni, ad oggi, non sono andate a buon fine. Ma non è detto che, nelle prossime puntate, possa trovare la compagna della vita.

Conosciamolo meglio:

Chi è Massimo Meloni di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Massimo è nato il 22 agosto 1960 sotto il segno del Leone. Ha 64 anni. E’ un autista per tecnici del comune di Roma, incaricato di portarli a fare dei sopralluoghi. Come rivelato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, la sua donna ideale deve essere bella, alta, bionda, simpatica, dal carattere mite e stato vitale alto. Non vive senza vedere le tre figlie.

Al momento, non sappiamo se sia presente su Instagram o Facebook. Appena avremo maggiori informazioni sulla vita privata del cavaliere del trono over aggiorneremo prontamente il post

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Chiara Pompei. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Letizia, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Francesco De Martino, Gianluca Costantino.