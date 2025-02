Giuseppe Augello: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Dopo aver detto no ad Erika, Giuseppe Augello del trono over di ‘Uomini e Donne‘ è uscito con Cristina. La serata è andata bene, ed è scattato anche un bacio: “E’ stata una piacevole sorpresa, è una ragazza pane pane vino al vino. Affronta i discorsi, va in profondità, si mette in discussione. Analizza molto ciò che uno dice. Mi ha fatto piacere perché ha dato valore alla conoscenza tra di noi”.

Cristina: “Abbiamo parlato molto, è sensibile, empatico. Mi ha capito abbastanza bene. Quello che cerco da lui… vorrei un compagno. Mi posso proteggere anche da sola. Voglio sentirmi libera”

Chi è Giuseppe Augello di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 50 anni ed è divorziato. Vive a Roma. E’ un Massofisioterapista, massaggiatore Sportivo e preparatore Atletico.

“Offro trattamenti per adulti e bambini di qualsiasi età per problemi come discopatie cervicali e lombari, patologie alle spalle, ginocchia e caviglie, recupero funzionale e motorio per gli anziani nella prevenzione delle cadute e tanto altro…” si legge sul suo profilo lavorativo.

Ha un profilo Instagram @giuseppeaugello_massofisio ed è presente anche su Facebook.

