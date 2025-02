Angelo Perla: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, Tina Cipollari di ‘Uomini e Donne‘ ha deciso di approfondire la conoscenza con un nuovo cavaliere, che porta per nome, Angelo Perla.

Angelo: “Ho deciso di mandarti questo video perché pensi che non sia la persona giusta. Forse che non sia ricco e che sia generoso. Da cosa vedi che una persona è ricca… dal fatto che sboccia bottiglie di champagne, dal fatto che va a farsi i weekend a Saint Moritz, dal fatto che fa le seratine in varie discoteche ostentando le proprie ricchezze. Io vivo, tutti i giorni, della propria semplicità e dalle propria quotidianità, e la mia quotidianità è fatta realmente di cose che non hanno grande valore per gli altri ma lo hanno per me. Se decidi di darmi una possibilità, chiamami che io ci sono” (e le mostra la sua Ferrari, ndb)

Conosciamolo meglio:

Chi è Angelo Perla di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Angelo è un imprenditore nell’ambito della ristorazione (ha 3 catene sparse in tutta Italia), ha 30 ristoranti, socio della Capannina di Viareggio. Ha due figli. Ha 51 anni. Ama curare il proprio aspetto fisico ed ha diversi tatuaggi. E’ originario di Milano ma vive a Grosseto. Fa fitness ed è appassionato di profumi. Ama viaggiare. E’ stato a Cortina.

Ha un profilo Instagram @angeloperlareal. E’ presente anche su Facebook con l’username @angelo.perla.14.

