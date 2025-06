Cristina Ferrara: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Tra le nuove corteggiatrici di ‘Uomini e Donne‘, scese per corteggiare Gianmarco Steri, spicca, anche Cristina Ferrara. Il tronista, nonostante si sia trovato bene nelle precedenti uscite, ha manifestato qualche legittimo dubbio sul reale interesse nei suoi confronti.

Gianmarco: “Comprendo che qui dentro è complicato. Mi sono ricordato tante cose del mio vecchio percorso da corteggiatore. All’inizio, non riuscivo nemmeno a parlare. Siccome ho avuto la fortuna di incontrare Martina che mi piaceva dal primo momento, ogni cinque minuti, mi alzavo e le andavo a parlare. Tu questa cosa non l’hai mai fatto. Vorrei capire se siete qui dentro per me o meno”.

Chi è Cristina Ferrara di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

E’ laureata in Design, diplomata in danza. Attualmente lavora in un centro medico come assistente. Ha un profilo Instagram @cristinaynaferrara. Ha 27 anni, vive a Milano ma è originaria di Napoli.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Chiara Pompei. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Vincenzo Costabile, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Giuseppe, Giovanni, Fabrizio, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.