Chi sono Raimondo Bonicelli ed Anna Grassi del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate, andate in onda, di ‘Uomini e Donne‘, Raimondo Bonicelli ha approfondito la conoscenza con una nuova dama del trono over, Anna Grassi, scesa appositamente per lui. Tra i due, immediatamente, è nata un’importante intesa durante un’esterna per le strade di Roma.

Raimondo: “Devi sempre sorridere con me”

Anna: “Dobbiamo goderci questi ultimi anni che ci restano. Il sorriso è vita”

Conosciamoli meglio:

Chi è Raimondo Bonicelli di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 86 anni. E’ nato il 17 marzo 1939 sotto il segno del Toro. E’ un geometra in pensione. Cerca una donna socievole e simpatica. Non vive senza computer, acqua e limone. Ogni mattina, fa visita alla tomba della moglie: queste sono le info che riporta il magazine ufficiale della trasmissione.

“E’ vedovo, ha figli grandi che vivono all’estero, ha case a Saint Moritz, Costa Azzurra e una a Los Angeles che è stata distrutta dall’incendio”: questa è stata la descrizione fatta da Maria De Filippi a Tina Cipollari ancora alla ricerca dell’anima gemella. Ad oggi, non sappiamo che lavoro abbia svolto nella sua vita e soprattutto sia presente su Instagram.

Chi è Anna Grassi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 75 anni, arriva da Roma. E’ madre di cinque figli, quattro femmine e un maschio. Ha già partecipato al dating show di Canale 5 nella stagione 2018 – 2019 trovando compagnia in Carmine. Non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata e se sia presente sui social.

