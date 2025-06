Orlando Bastianelli: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani ad Uomini e Donne

Età, lavoro, figli, studi, Instagram, Facebook, passioni, curiosità, fratelli di Orlando Bastianelli del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi, giovedì 27 febbraio 2025, Gemma Galgani del trono over è uscita in esterna con un nuovo cavaliere, Orlando Bastianelli.

Gemma: “Ho avuto delle belle sensazioni. Adesso ho ritrovato l’entusiasmo. E’ molto genuino, molto spontaneo”

Orlando: “Sono contentissimo di questa conoscenza. Quanto è bella. E’ una grande bella persona. Sono rimasto entusiasmato del suo entusiasmo”

La dama ha manifestato la volontà di approfondire la conoscenza. Come andrà a finire?

Nel frattempo, conosciamo meglio il cavaliere apparso, oggi, per la prima volta, all’interno del dating show di Canale 5:

Chi è Orlando Bastianelli di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram, cognome

Ha 58 anni. E’ un pensionato. E’ di Frascati in provincia di Roma ed è un ex judoka (ha vinto, più volte, il campionato di judo). Ha lavorato nella Guardia di Finanza. Ad oggi, non si hanno altre informazioni sulla sua vita privata. Siamo, però, riusciti, a rintracciare il suo profilo Instagram @orlando.bastianelli che, ad oggi, conta oltre 1200 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Anna, Raimondo, Giuseppe, Giovanni, Fabrizio, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.