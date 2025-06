Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, studi, genitori, fratelli, tatuaggi, curiosità, passioni di Giovanni Siciliano di Uomini e Donne

Giovanni Siciliano: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere del trono over ha attirato l’interesse delle dame del parterre femminile. Si tratta di Giovanni Siciliano. L’uomo, inizialmente, è uscito con Morena Farfante e Margherita Aiello. Per differenti motivi, però, la conoscenza, con entrambe, è naufragata. Adesso, il protagonista del dating show di Canale 5 ha catalizzato la propria attenzione su Francesca Cruciani (con cui ci sono stati diversi baci) e Giulia Vacca, rientrata, da qualche puntata, dopo un periodo di assenza.

Conosciamolo meglio:

Chi è Giovanni Siciliano di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Grazie al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, siamo in grado di fornirvi maggiori info sul cavaliere. E’ nato il 4 luglio sotto il segno del Cancro. Ha 44 anni. E’ un imprenditore ed un agente immobiliare. Accanto a sé, sogna una donna intraprendente, dolce, che abbia obiettivi da raggiungere. E che ami la pizza. Non può vivere senza i figli, il mare e la pizza. Ha la passione per le moto ed ha diversi tatuaggi sul corpo.

Ha 4 figli ed è di origini campane. Il suo profilo Instagram è @giovannisic.

