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Sebastiano Mignosa: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Sebastiano Mignosa: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne
25 Marzo 2025 14:12

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un ex cavaliere del trono over è tornato a far parte del parterre maschile. Si tratta di Sebastiano Mignosa che è uscito con Sabrina Zago.

L’uomo ha già preso parte al dating show di Canale 5 nella stagione 2018 – 2019 approfondendo la conoscenza con alcune dame storiche: da Luisa Anna Monti a Cristina Incorvaia passando per Denise Pantano. Con quest’ultima, il protagonista del programma di Maria De Filippi è uscito come coppia ma la relazione è terminata, dopo qualche mese, perché l’allora fidanzata ha scoperto delle chat compromettenti di Sebastiano con un’altra donna.

Conosciamolo meglio:

Chi è Sebastiano Mignosa di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sebastiano è siciliano. E’ nato ad Augusta in provincia di Siracusa nel 1972. Ha, quindi, 53 anni. Lavora come responsabile nella sicurezza.

Ha un profilo Instagram, @sebastiano_mignosa che, ad oggi, vanta oltre 8 mila followers. E’ anche attivo su Facebook con l’account @sebastiano.mignosa.5. Ha una figlia di nome Marika. Ama il mare, la buona cucina, tenersi in forma in palestra. Fare tanto sport come testimoniano i tanti scatti sui suoi profili social.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Sebastiano Mignosa, Valentina Vitale, Emanuele BertoloneDaniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Isabella, Lucia MelilloDamiano FotiGiovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Orlando Bastianelli, Marina, Arianna TumiottoRenato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, Nadia Di DiodatoCristina Ferrara.

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