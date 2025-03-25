Sebastiano Mignosa: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un ex cavaliere del trono over è tornato a far parte del parterre maschile. Si tratta di Sebastiano Mignosa che è uscito con Sabrina Zago.

L’uomo ha già preso parte al dating show di Canale 5 nella stagione 2018 – 2019 approfondendo la conoscenza con alcune dame storiche: da Luisa Anna Monti a Cristina Incorvaia passando per Denise Pantano. Con quest’ultima, il protagonista del programma di Maria De Filippi è uscito come coppia ma la relazione è terminata, dopo qualche mese, perché l’allora fidanzata ha scoperto delle chat compromettenti di Sebastiano con un’altra donna.

Conosciamolo meglio:

Chi è Sebastiano Mignosa di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sebastiano è siciliano. E’ nato ad Augusta in provincia di Siracusa nel 1972. Ha, quindi, 53 anni. Lavora come responsabile nella sicurezza.

Ha un profilo Instagram, @sebastiano_mignosa che, ad oggi, vanta oltre 8 mila followers. E’ anche attivo su Facebook con l’account @sebastiano.mignosa.5. Ha una figlia di nome Marika. Ama il mare, la buona cucina, tenersi in forma in palestra. Fare tanto sport come testimoniano i tanti scatti sui suoi profili social.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Sebastiano Mignosa, Valentina Vitale, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Isabella, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Orlando Bastianelli, Marina, Arianna Tumiotto, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara.