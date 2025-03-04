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Cristina Cianetti: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che si è vestita da Freddie Mercury

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di Sebastiano Cascone
Cristina Cianetti: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che si è vestita da Freddie Mercury
4 Marzo 2025 18:26

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi martedì 4 marzo 2025 e dedicata alle sfilate, una dama ha letteralmente colpito il parterre maschile. Si tratta di Cristina Cianetti che conquistato un secondo posto con la reinterpretazione di Freddie Mercury (il frontman dei Queen) sulle note della leggendaria ‘I want to break free’.

All’interno del programma, la dama del dating show di Maria De Filippi ha ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza con Alessio N. e Ruggiero.

Conosciamola meglio:

Chi è Cristina Cianetti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Della dama del trono over, ad oggi, non abbiamo tante notizie sulla sua vita privata. Sappiamo, però, che ha 56 anni, è romana. E’ presente su Instagram con l’account @cianetti.c. Non sappiamo che, ad oggi, lavora faccia e se sia mamma e, quindi, abbia figli. O se, in passato, sia stata sposato. Appena riusciremo ad ottenere info più dettagliate, aggiorneremo la sua biografia ufficiale.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Ruggiero d’Andrea, Liviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Tanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

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