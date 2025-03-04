Cristina Cianetti: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che si è vestita da Freddie Mercury

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi martedì 4 marzo 2025 e dedicata alle sfilate, una dama ha letteralmente colpito il parterre maschile. Si tratta di Cristina Cianetti che conquistato un secondo posto con la reinterpretazione di Freddie Mercury (il frontman dei Queen) sulle note della leggendaria ‘I want to break free’.

All’interno del programma, la dama del dating show di Maria De Filippi ha ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza con Alessio N. e Ruggiero.

Conosciamola meglio:

Chi è Cristina Cianetti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Della dama del trono over, ad oggi, non abbiamo tante notizie sulla sua vita privata. Sappiamo, però, che ha 56 anni, è romana. E’ presente su Instagram con l’account @cianetti.c. Non sappiamo che, ad oggi, lavora faccia e se sia mamma e, quindi, abbia figli. O se, in passato, sia stata sposato. Appena riusciremo ad ottenere info più dettagliate, aggiorneremo la sua biografia ufficiale.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.