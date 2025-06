Ruggiero D’Andrea: chi è la ‘scelta’ di Barbara De Santi di Uomini e Donne

Dopo anni di onorata presenza all’interno degli studi di ‘Uomini e Donne‘, nell’ultima registrazione di oggi, una dama del trono over ha lasciato (definitivamente?!) il programma uscendo con un cavaliere (come riporta Lorenzo Pugnaloni). In attesa della messa in onda della ‘scelta’, il noto blogger ha, inoltre, svelato l’identità che ha colpito il cuore dell’insegnante di Desenzano Sul Garda. Si tratta di Ruggiero D’Andrea. E’ una vecchia conoscenza del programma a cui ha partecipato nel 2018 e nel 2020.

Conosciamolo meglio:

Chi è Ruggiero D’Andrea di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

E’ uno Chef, un venditore di auto e moto. Ha 56 anni. E’ nato il 1 Novembre 1968 sotto il segno del Scorpione. Vive a Taranto. Il suo profilo Instagram, @ruggierodandrea68, conta oltre 3400 followers. Il suo motto è ‘Vivi e lascia vivere’. E’ attivo anche su Facebook con l’account @ruggiero.dandrea. Ha 3 figlie ed, in passato, ha gestito diversi locali.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Chiara Pompei. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Vincenzo Costabile, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Giuseppe, Giovanni, Fabrizio, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.