Lunedì 24 febbraio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco è uscito in esterna con Cristina e con Francesca. Entrambe le esterne sono andate bene ma, riguardo Francesca, Gianmarco ha detto che il suo è stato un approccio più da amica che da corteggiatrice. In studio, Francesca, dopo esserci rimasta inizialmente male, ha dato ragione al tronista ma ha aggiunto che, anche al di fuori del programma, lei è solita comportarsi in questo modo.

Tina Cipollari, invece, è andata a Parigi con Cosimo: in studio, è stata trasmessa l’esterna del loro viaggio durante il quale Tina si è dedicata soprattutto allo shopping selvaggio…

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Giovanni sta proseguendo la conoscenza con Francesca ma ha contattato nuovamente sia Morena che Margherita. Da qui, si è accesa una pesante discussione tra Morena e Margherita, con le due dame che sono arrivate quasi alle mani. Morena ha accusato Margherita di voler passare a tutti i costi come la donna che non è.

Barbara e Ruggiero, invece, sono ufficialmente una coppia e hanno lasciato il programma insieme.

Giuseppe, invece, ha trascorso un fine settimana a casa di Sabrina. In studio, la Dama si è lamentata del fatto che Giuseppe parla poco delle emozioni che ha provato. Sabrina, successivamente, ha proposto a Giuseppe di uscire insieme dal programma ma lui ha chiesto una settimana di tempo per pensarci.

La registrazione è proseguita con una sfilata che ha visto le Dame come protagoniste. Durante la sfilata, Tina Cipollari ha discusso con Gemma perché una Dama, nella sua sfilata, ha reso omaggio a Tina, sfilando con la famosa “mummia” (presa in giro ai danni di Gemma) e tirando un secchio pieno di petali (riferimento alle numerose secchiate d’acqua di Tina ai danni sempre di Gemma). Gemma non ha gradito la sfilata e ha discusso così con l’opinionista.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.