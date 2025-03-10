Lucia Melillo: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima sfilata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, la scorsa settimana, una nuova dama si è fatta notare dal pubblico da casa. Si chiama Lucia Melillo. Ha reso omaggio a Tina Cipollari, indossando i suoi panni e citando anche la mummia. Il gesto, però, non è piaciuto affatto a Gemma Galgani.

Tina: “Sono onorata”

Lucia: “L’ho trovato di pessimo gusto. Che solidarietà. La mummia te la potevi anche risparmiare. Non ti sei mai accorta di quanto mi avesse dato fastidio e mortificata. Sfrutta le tue capacità. Vivi di luce propria. Fai Tina e lascia fuori la mummia”

Conosciamola meglio:

Chi è Lucia Melillo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Grazie al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, siamo in grado di rivelarvi che è nata il 10 dicembre 1973 sotto il segno del Sagittario. Ha 51 anni. E’ una barista. Il suo uomo ideale è alto, brizzolato e dalla carnagione olivastra. Altruista e premuroso. Non vive senza la musica e la sua libertà di pensiero e movimento. Il suo profilo Instagram è @lucia_10.73.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.