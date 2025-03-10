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Lucia Melillo: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Lucia Melillo: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne
10 Marzo 2025 23:19

Nel corso dell’ultima sfilata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, la scorsa settimana, una nuova dama si è fatta notare dal pubblico da casa. Si chiama Lucia Melillo. Ha reso omaggio a Tina Cipollari, indossando i suoi panni e citando anche la mummia. Il gesto, però, non è piaciuto affatto a Gemma Galgani.

Tina: “Sono onorata”

Lucia: “L’ho trovato di pessimo gusto. Che solidarietà. La mummia te la potevi anche risparmiare. Non ti sei mai accorta di quanto mi avesse dato fastidio e mortificata. Sfrutta le tue capacità. Vivi di luce propria. Fai Tina e lascia fuori la mummia”

Conosciamola meglio:

Chi è Lucia Melillo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Grazie al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, siamo in grado di rivelarvi che è nata il 10 dicembre 1973 sotto il segno del Sagittario. Ha 51 anni. E’ una barista. Il suo uomo ideale è alto, brizzolato e dalla carnagione olivastra. Altruista e premuroso. Non vive senza la musica e la sua libertà di pensiero e movimento. Il suo profilo Instagram è @lucia_10.73.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Emanuele BertoloneDaniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Damiano Foti, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

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