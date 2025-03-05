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Daniela Zanaga: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Daniela Zanaga: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne
5 Marzo 2025 21:36

Tra le protagoniste del trono over di ‘Uomini e Donne‘, spicca anche Daniela Zanaga. Nell’ultima sfilata, dal titolo ‘Rimarrai a bocca aperta’, andata in onda, ieri sera, ha voluto sottolineare che “con questa bachata, ti accendo un sogno”. In questi mesi, la dama ha avuto una breve conoscenza con Massimo che, però, non ha è mai sfociata in una vera e propria frequentazione.

Conosciamola meglio:

Chi è Daniela Zanaga di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Daniela è nata l’11 giugno 1962 sotto il segno dei Gemelli. Ha, dunque, 62 anni. E’ un’ex imprenditrice. Cerca un uomo risolto, intraprendente, affascinante e realizzato. Non può vivere senza il suo cane (come riporta il magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi).

Dal suo profilo Facebook daniela.zanaga.9 scopriamo che è originaria di Desio in provincia di Monza Brianza ma vive ad Ivrea (Torino). E’ presente anche su Instagram con l’account @danielazanaga.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

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