Daniela Zanaga: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le protagoniste del trono over di ‘Uomini e Donne‘, spicca anche Daniela Zanaga. Nell’ultima sfilata, dal titolo ‘Rimarrai a bocca aperta’, andata in onda, ieri sera, ha voluto sottolineare che “con questa bachata, ti accendo un sogno”. In questi mesi, la dama ha avuto una breve conoscenza con Massimo che, però, non ha è mai sfociata in una vera e propria frequentazione.

Conosciamola meglio:

Chi è Daniela Zanaga di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Daniela è nata l’11 giugno 1962 sotto il segno dei Gemelli. Ha, dunque, 62 anni. E’ un’ex imprenditrice. Cerca un uomo risolto, intraprendente, affascinante e realizzato. Non può vivere senza il suo cane (come riporta il magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi).

Dal suo profilo Facebook daniela.zanaga.9 scopriamo che è originaria di Desio in provincia di Monza Brianza ma vive ad Ivrea (Torino). E’ presente anche su Instagram con l’account @danielazanaga.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.