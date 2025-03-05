Emanuele Bertolone: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi, mercoledì 5 marzo 2025, Cristina Zappone ha approfondito la conoscenza con un nuovo cavaliere. Si chiama Emanuele Bertolone. I due protagonisti del trono over hanno deciso di darsi un’esclusiva. La dama, per questo, ha deciso di chiudere la frequentazione con Alessio N.:

Cristina: “Mi sono presa mentalmente con lui già telefonando. Siamo stati bene, ieri sera. In macchina siamo stati. Ci siamo avvicinati, baciati. C’è stata una forte attrazione. Ha un modo di parlare, di porsi che a me piace. Non me lo sarei mai aspettato. Con Emanuele mi sono trovata benissimo, vorrei concentrarmi su di lui”.

Conosciamo meglio il nuovo protagonista del dating show di Canale 5:

Chi è Emanuele Bertolone di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Emanuele è di Vercelli. E’ divorziata. E’ papà di due figli, Stefano e Carolina di 28 e 25 anni. Ha 58 anni, compie gli anni ad ottobre. Si occupa di ristrutturazione, è un artigiano: “Cerco una donna che calzi le mie caratteristiche”. Ha avuto compagne più giovani. E’ presente su Facebook ed Instagram con il proprio nome e cognome.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.