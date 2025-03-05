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Emanuele Bertolone: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Emanuele Bertolone: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne
5 Marzo 2025 21:18

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi, mercoledì 5 marzo 2025, Cristina Zappone ha approfondito la conoscenza con un nuovo cavaliere. Si chiama Emanuele Bertolone. I due protagonisti del trono over hanno deciso di darsi un’esclusiva. La dama, per questo, ha deciso di chiudere la frequentazione con Alessio N.:

Cristina: “Mi sono presa mentalmente con lui già telefonando. Siamo stati bene, ieri sera. In macchina siamo stati. Ci siamo avvicinati, baciati. C’è stata una forte attrazione. Ha un modo di parlare, di porsi che a me piace. Non me lo sarei mai aspettato. Con Emanuele mi sono trovata benissimo, vorrei concentrarmi su di lui”.

Conosciamo meglio il nuovo protagonista del dating show di Canale 5:

Chi è Emanuele Bertolone di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Emanuele è di Vercelli. E’ divorziata. E’ papà di due figli, Stefano e Carolina di 28 e 25 anni. Ha 58 anni, compie gli anni ad ottobre. Si occupa di ristrutturazione, è un artigiano: “Cerco una donna che calzi le mie caratteristiche”. Ha avuto compagne più giovani. E’ presente su Facebook ed Instagram con il proprio nome e cognome.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Ruggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

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