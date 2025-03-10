Arianna Tumiotto: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le new entry dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘, spicca anche Arianna Tumiotto. E’ uscita con Diego Di Fazio. E’ stata portata a casa con il suo furgoncino da lavoro (“E’ stato surreale” ha detto la donna). Il cavaliere ha provato ripetutamente a baciarlo: “E’ una bella donna, la temperatura è salita. Io sono molto fisico anche da quello capisco. Mi serve proprio”.

Chi è Arianna Tumiotto di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Arianna è romana. Ha tre figli di 28, 25 e 19 anni (due femmine ed un maschio). Lavora nel campo della chirurgia plastica e medicina estetica: “Voglio avere un’opportunità, forse, di incontrare una persona che fuori, in questi anni, non ho incontrato”. Sfogliando i suoi social, scopriamo che ama il mare. Adora anche curare il proprio aspetto fisico.

Il suo profilo Instagram è @tumiari. Ha, ad oggi, un seguito di oltre 600 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara.