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Arianna Tumiotto: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Arianna Tumiotto: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne
11 Marzo 2025 00:04

Tra le new entry dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘, spicca anche Arianna Tumiotto. E’ uscita con Diego Di Fazio. E’ stata portata a casa con il suo furgoncino da lavoro (“E’ stato surreale” ha detto la donna). Il cavaliere ha provato ripetutamente a baciarlo: “E’ una bella donna, la temperatura è salita. Io sono molto fisico anche da quello capisco. Mi serve proprio”.

Chi è Arianna Tumiotto di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Arianna è romana. Ha tre figli di 28, 25 e 19 anni (due femmine ed un maschio). Lavora nel campo della chirurgia plastica e medicina estetica: “Voglio avere un’opportunità, forse, di incontrare una persona che fuori, in questi anni, non ho incontrato”. Sfogliando i suoi social, scopriamo che ama il mare. Adora anche curare il proprio aspetto fisico.

Il suo profilo Instagram è @tumiari. Ha, ad oggi, un seguito di oltre 600 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Emanuele BertoloneDaniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Lucia MelilloDamiano FotiGiovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, Nadia Di DiodatoCristina Ferrara.

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