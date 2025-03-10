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Damiano Foti: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Damiano Foti: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne
10 Marzo 2025 22:55

Nel corso dell’ultima sfilata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, la scorsa settimana, Morena Farfante ha coinvolto un cavaliere, tra le new entry del parterre maschile. Si tratta di Damiano Foti. Tatuaggi, muscoli guizzanti, sguardo penetrante che hanno attirato l’attenzione delle telespettatrici da casa e non solo.

Conosciamolo meglio:

Chi è Damiano Foti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non sappiamo la sua età. E’ originario di Catania. E’ attivo su Instagram con l’username @fotidamiano. E’ presente anche su Facebook con @damiano.foti.

Nella sua biografia ufficiale, si legge che è il “Co-Founder Aesthetic Luxury Fitness Club, dottore in scienze motorie, Master in Scienza dell’alimentazione. Da più di vent’anni nel settore, ho aiutato a migliorare centinaia di persone. Ricomposizione corporea, preparazione atletica, nutrizione dello sportivo sono le mie aree di specializzazione. Aesthetic oggi rappresenta la sede fisica della mia professione, un format altamente tecnico che soddisfi a 360 gradi le richieste dell’utente, un team di professionisti che lavorando in sinergia accompagnando il cliente al raggiungimento del suo obiettivo”.

Ha un cane.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Damiano Foti, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

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