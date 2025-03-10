Damiano Foti: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima sfilata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, la scorsa settimana, Morena Farfante ha coinvolto un cavaliere, tra le new entry del parterre maschile. Si tratta di Damiano Foti. Tatuaggi, muscoli guizzanti, sguardo penetrante che hanno attirato l’attenzione delle telespettatrici da casa e non solo.

Conosciamolo meglio:

Chi è Damiano Foti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non sappiamo la sua età. E’ originario di Catania. E’ attivo su Instagram con l’username @fotidamiano. E’ presente anche su Facebook con @damiano.foti.

Nella sua biografia ufficiale, si legge che è il “Co-Founder Aesthetic Luxury Fitness Club, dottore in scienze motorie, Master in Scienza dell’alimentazione. Da più di vent’anni nel settore, ho aiutato a migliorare centinaia di persone. Ricomposizione corporea, preparazione atletica, nutrizione dello sportivo sono le mie aree di specializzazione. Aesthetic oggi rappresenta la sede fisica della mia professione, un format altamente tecnico che soddisfi a 360 gradi le richieste dell’utente, un team di professionisti che lavorando in sinergia accompagnando il cliente al raggiungimento del suo obiettivo”.

Ha un cane.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.