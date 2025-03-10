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Nadia Di Diodato: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Nadia Di Diodato: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne
10 Marzo 2025 23:40

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri di ‘Uomini e Donne‘, troviamo anche Nadia Di Diodato. La ragazza si è fatta notare, nel bene e nel male, per un forte temperamento ed una grinta fuori dal comune.

Conosciamola meglio:

Chi è Nadia Di Diodato di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Nadia è attiva sui social. Ha un profilo Facebook @nadia.f.juve– E’ attiva anche su Instagram con l’username @dd_nadia. Ha un seguito di oltre 2600 fedelissimi seguaci (poiché privato). Ad oggi, non conosciamo la sua età. Sappiamo, però, che, da qualche tempo, scrive per diversi giornali on line (in rete, si possono leggere i suoi articoli). Ora vive a Roma, ma è originaria di Intermesoli, una frazione in provincia di Teramo, in Abruzzo. Ha frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri, nella Capitale, dove si è iscritta all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Ha diversi tatuaggi sul corpo.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Emanuele BertoloneDaniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara.

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