Nadia Di Diodato: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri di ‘Uomini e Donne‘, troviamo anche Nadia Di Diodato. La ragazza si è fatta notare, nel bene e nel male, per un forte temperamento ed una grinta fuori dal comune.

Conosciamola meglio:

Chi è Nadia Di Diodato di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Nadia è attiva sui social. Ha un profilo Facebook @nadia.f.juve– E’ attiva anche su Instagram con l’username @dd_nadia. Ha un seguito di oltre 2600 fedelissimi seguaci (poiché privato). Ad oggi, non conosciamo la sua età. Sappiamo, però, che, da qualche tempo, scrive per diversi giornali on line (in rete, si possono leggere i suoi articoli). Ora vive a Roma, ma è originaria di Intermesoli, una frazione in provincia di Teramo, in Abruzzo. Ha frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri, nella Capitale, dove si è iscritta all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Ha diversi tatuaggi sul corpo.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara.