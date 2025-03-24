Oggi, lunedì 24 marzo 2025, andrà in onda nuova imperdibile puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

Uomini e Donne anticipazioni puntata 24 marzo 2025

Grazie ai social ufficiali di Uomini e Donne, siamo in grado di svelarvi che Sabrina è uscita con Sebastiano: “E’ una donna che sa mettere a proprio agio un uomo”. Come la prenderà Giuseppe? Ed, ancora, Alessio che, da qualche settimana, sta uscendo con Luana, ha deciso di lasciare il numero anche a Valentina. Quale sarà la reazione delle due donne? Un nuovo confronto tra Gianmarco e Nadia. Il tronista, però, esce dallo studio… per riprendere un’altra corteggiatrice?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Isabella, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Marina, Arianna Tumiotto, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara.

Uomini e Donne puntata 24 marzo 2025: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Uomini e Donne sui social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.