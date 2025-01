Tina Cipollari: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Dopo l’appello, lanciato, qualche settimana fa, sui social di ‘Uomini e Donne‘, l’approdo di Tina Cipollari sul trono più ambito d’Italia è ormai diventata una certezza. Come avvenuto, diversi decenni fa, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi è pronta a scendere in pista per cercare l’anima gemella con nuove consapevolezze. Un matrimonio alle spalle (con Kikò Nalli), tre figli ed una storia d’amore alle spalle durata quasi cinque anni.

A Tina, infatti, è stata riservata una postazione speciale per approfondire le conoscenze con i suoi corteggiatori. Intervistata, questa settimana, dal magazine ‘Chi’, la Cipollari ha stilato l’identikit dell’uomo che potrebbe farla nuovamente capitolare dopo anni di ‘singletudine’:

“Intanto, l’uomo ideale non esiste. Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa. Elon Musk? Beh, oddio, magari se passa a Uomini e donne… Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora “ciaone”

Tra i tanti aspetti che, sicuramente, potrebbero far breccia nel cuore di Tina, spicca il carattere:

“Mah, guardi, devo dire che non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane. Guardo il carattere, da sempre dico che il carattere è la parte più bella del corpo di una persona. È “l’organo” più bello. Lo dico sempre anche ai miei gli, che sono nell’adolescenza, a volte ti rispondono male… Il carattere è quello che ti resta tutta la vita”.

Chi è Tina Cipollari di Uomini e Donne? La scheda ufficiale

Tina Cipollari ha esordito a ‘Uomini e Donne’ nel 2001, prima come corteggiatrice e poi tronista, venendo in seguito scelta come ospite fisso ed opinionista della trasmissione stessa. Per i primi periodi è stata accompagnata dal maggiordomo Ricky ed in seguito da Gianni Sperti.

Tina è entrata poi anche nel cast di ‘Buona Domenica’ sempre nel ruolo di opinionista e nel 2004 ha lasciato ‘Uomini e Donne’ per alcuni anni, durante i quali ha partecipato come concorrente al reality show di Rai 1 ‘Il Ristorante’.

Dal 2008, Tina è tornata a far parte del cast di ‘Uomini e donne’ in qualità di opinionista.

Da novembre 2016 è uno dei giudici di ‘Selfie – Le cose cambiano’, programma condotto da Simona Ventura, in onda su Canale 5.