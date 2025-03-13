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Uomini e Donne puntata 13 marzo 2025

Anticipazioni, diretta streaming, replica, trono over, tronisti, corteggiatrici puntata 13 marzo 2025 di Uomini E Donne: cosa è successo

di Sebastiano Cascone
Uomini e Donne puntata 13 marzo 2025
13 Marzo 2025 16:00

Oggi, giovedì 13 marzo 2025, andrà in onda nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Emanuele BertoloneDaniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Lucia MelilloDamiano FotiGiovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Arianna Tumiotto, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, Nadia Di DiodatoCristina Ferrara

Uomini e Donne puntata 13 marzo 2025: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà la puntata in diretta, minuto per minuto, a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne sui social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

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