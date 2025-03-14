Uomini e Donne, la puntata di oggi venerdì 14 marzo 2025: ecco cosa è successo nel Trono Classico e Over

Uomini e Donne, puntata 14 marzo 2025: Marcello e Giada ospiti, Tina andrà in Puglia con Cosimo

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Oggi, venerdì 14 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Arianna Tumiotto, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri Emanuele e Cristina, dopo quella che sembrava un inizio di conoscenza interessata da parte di entrambi, le tensioni vengono fuori: “Con una donna istintiva ho già dato. Hai dei modi che non calzano” ha detto lui. La reazione: “Non posso stare con un uomo completamente assente”.

Prosegue la conoscenza tra Orlando e Gemma. Il cavaliere ha portato la dama torinese a guardare il tramonto su uno dei più alti di Roma, l’uomo è parecchio corteggiato, anche da un’altra dama che è Lucia. Dal parterre, Giuseppe consiglia a Gemma di lasciar perdere se Orlando non dovesse baciarla la prossima esterna.

La frequentazione tra Francesca e Giovanni stava proseguendo a gonfie vele, peccato che Francesca sia rimasta delusa perché non sapeva che l’uomo voleva uscire con Agnese. Messo alle strette, interrompe la conoscenza.

Nel trono classico, Gianmarco ha portato in esterna Cristina per un chiarimento, gli manca la fiducia in lei. Ha sentito il bisogno di scambiare 4 chiacchiere per andare oltre l’attrazione fisica.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione