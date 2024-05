Mancano pochi giorni alla fine della stagione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne‘. C’è grande interesse da parte dei fan del dating show di Maria De Filippi di conoscere la data ufficiale del termine di questa fortunata edizione. Negli scorsi giorni, sono terminate le registrazioni con la scelta di Daniele Paudice e il tanto agognato incontro tra Ida Platano e Mario Cusitore.

Secondo LorenzoPugnaloni.it, l’ultimo appuntamento con la trasmissione di Canale 5 è fissato per venerdì 24 maggio 2024. Poi, i protagonisti del trono over andranno definitivamente in vacanza per la pausa estiva. Qualcuno uscirà in coppia… altri/e resteranno single… tre mesi sono tanti per un cambiamento definitivo nella propria vita sentimentale.

Uomini e Donne: cosa accadrà nelle prossime settimane

Il racconto dei sentimenti di dame e cavaliere è ancora ricco di colpi di scena: assisteremo al confronto tra Tina Cipollari e Giucas Casella, ospite d’eccezione di una puntata. Hanno davvero avuto un flirt? Ed, ancora, il finale del trono di Ida Platano e la scelta di Daniele Paudice tra Gaia Gigli e Marika Abbonato. Nuove inattese coppie potrebbero formarsi a ridosso dei mesi caldi. Frequentazioni last minute destinate a resistere al periodo tra giugno e settembre. Ed un addio di uno storico cavaliere del parterre maschile in seguito a numerose segnalazioni. Vi basta?

Uomini e Donne: quando torna in onda?

Non c’è ancora una data ufficiale di ripresa delle messa in onda per la stagione 2024 – 25. Come ogni anno, le registrazioni della nuova edizione dovrebbero partire a fine agosto. Secondo un calcolo molto approssimativo, le prime puntate potrebbero essere trasmesse da lunedì 16 o 23 settembre 2024.

Uomini e Donne: le schede di dame e cavalieri del trono over

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Daniele Paudice e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Marianna Sperandei, Loredana Comandè, Manuel Savini, Salvatore Alongi, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Manuel Natale, Cristiano Lo Zupone, Dino Candelà, Jessica Pittari, Ilenia Caccavale, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Sabrina Di Muro, Gino Giardina, Alessia Rivolta, Giulia Vacca, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Angelo, Davide, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Tra le corteggiatrici del tronista napoletano, troviamo Marika Abbonato e Gaia Gigli.