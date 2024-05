Uomini e Donne, Tina Cipollari e Giucas Casella: cosa c’è di vero in questa storia?

La puntata di ‘Uomini e Donne‘, dello scorso 24 aprile 2024, si è aperta con uno scoop su Tina Cipollari. Maria De Filippi, ad inizio trasmissione, ha letto il titolo di un’intervista rilasciata da Giucas Casella, a ‘Nuovo Tv’, sicuro di aver avuto un flirt con l’opinionista del dating show Canale 5: “Io e Tina, ci siamo amati e non ho dovuto nemmeno ipnotizzarla”.

Nella chiacchierata con il magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è entrato nei dettagli della loro presunta relazione, vissuta oltre 20 anni fa: “Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

La Cipollari, messa alle strette dalla conduttrice, però, non ha confermato e smentito questa breve frequentazione:

“C’è sempre stata un’amicizia affettuosa, nient’altro. Una sera, un mese e mezzo fa, ci siamo incontrati in un locale, non eravamo soli. Facciamo un brindisi e mi dice ‘ti ricordi di quando siamo stati alle Maldive? Sei uscita dall’acqua come una dea’. Non confermo e non smentisco”

I due volti tv, ad oggi, sono rimasti in buoni rapporti come testimoniano i video e gli scatti su Instagram:

Nell’appuntamento, trasmesso, invece, lo scorso di 2 maggio, la vicenda è proseguita con nuovi particolari bollenti svelati da Casella sempre a ‘Nuovo Tv’: “Abbiamo fatto di tutto di più! È stata un’esperienza fantastica, qualcosa di irripetibile. Ai miei occhi Tina sembrava una vera dea, era una bellissima donna così come d’altronde lo è ancora oggi”

Tina, visibilmente divertita dalla circostanza, si è limitata a dire che “sono passati tanti anni, non mi sento né di smentire, né di confermare. Ne è passata di acqua sotto i ponti…”

Dalle anticipazioni, sappiamo che, nelle prossime puntate, ci saranno il tanto sperato incontro tra Tina e Giucas. Come andrà a finire? Non vediamo l’ora di guardarlo…