Anche oggi, martedì 30 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Daniele ha portato in esterna sia Marika che Gaia. È stato annunciato che, la prossima settimana, quando verranno effettuate le ultime registrazioni di quest’edizione di Uomini e Donne, Daniele procederà con la sua scelta.

Nella registrazione odierna, inoltre, non è stato fatto alcun accenno a Ida Platano che, quindi, ha lasciato definitivamente il suo trono.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita nuovamente in esterna con Pietro. Gemma, però, ha avuto da ridire sul suo comportamento: in particolare, la dama non ha gradito un apprezzamento che Pietro ha rivolto ad una ragazza.

Mario, invece, ha conosciuto due nuove ragazze giunte in studio per lui. Mario, però, ha deciso di non tenerle perché vuole concentrarsi esclusivamente su Milena.

Sabrina, invece, ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Fabio che ha ricevuto vari attacchi da parte di altre dame del parterre. Alla fine della discussione, Fabio ha deciso di lasciare il programma.

Sono giunte in redazione, infine, alcune segnalazioni riguardanti Ernesto, sorpreso insieme ad altre donne. Anche Ernesto, quindi, ha lasciato la trasmissione.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.