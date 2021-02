Sanremo 2021 è sui blocchi di partenza: con Marzo inizia ufficialmente la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana, inaugurata sabato 27 dalla prima puntata di PrimaFestival e lunedì 1° marzo con la prima conferenza stampa ufficiale, in attesa del debutto di martedì 2 marzo alle 20.40.

Mentre il Direttore Artistico Amadeus continua a dare anticipazioni ai quotidiani e in attesa di una comunicazione organica che ci permetta di definire al meglio cosa succederà serata per serata a Sanremo 2021, facciamo il punto su quello che sappiamo e che, al momento, è confermato.

In attesa di collocazione Nada e Tecla Insolia per la presentazione de La bambina che non voleva cantare, così come ci si aspetta il cast de Il Commissario Montalbano. Da collocare anche Antonella Ferrari, Alberto Tomba, Giovanna Botteri, Sinisa Mihajlovic.

Festival di Sanremo 2021, la scaletta sera per sera

Sanremo 2021, scaletta prima serata martedì 2 marzo

Martedì 2 marzo 2021 prima serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus conduce, con Fiorello a fare da spalla e da traino. Ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic.

Gara e giurie: si esibiscono 13 dei 26 Big in gara (elenco e ordine ancora da comunicare). Vota solo la Giuria Demoscopica.

Per la Sezione Nuove Proposte, esibizione di 4 canzoni dei Giovani in gara: votano Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto (con peso del 34&). Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale nella Quarta serata (venerdì 5 marzo) le altre 2 sono eliminate, senza ripescaggio. Ancora da comunicare le canzoni/artisti in gara.

Co-conduttrici : Matilda De Angelis (dopo il forfait di Naomi Campbell).

Ospiti : Diodato (che apre la serata con Fai Rumore, vincitrice della scorsa edizione), Loredana Bertè,

Sanremo 2021, scaletta seconda serata mercoledì 3 marzo

Mercoledì 3 marzo 2021 seconda serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus conduce con Fiorello, ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic.

Gara e giurie: si esibiscono gli altri 13 Big in gara (elenco e ordine ancora da comunicare). Vota solo la Giuria Demoscopica: al termine classifica parziale con tutte le 26 canzoni dei Big in gara.

Per la Sezione Nuove Proposte, esibizione delle altre 4 canzoni dei Giovani in gara: votano Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto (con peso del 34&). Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale nella Quarta serata (venerdì 5 marzo) le altre 2 sono eliminate, senza ripescaggio. Ancora da comunicare le canzoni/artisti in gara.

Co-conduttrici : Elodie e Luisa Ranieri.

Ospiti : Il Volo, Alex Schwazer.

Festival di Sanremo, scaletta terza serata giovedì 4 marzo 2021

Giovedì 4 marzo 2021 terza serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic presenze fisse, o quasi, sul palco dell’Ariston.

Gara e giurie: Le Nuove Proposte non si esibiscono. Serata Cover e Duetti per i 26 Campioni in gara. Votano solo Orchestra e Coristi del Festival: la media tra le percentuali di voto ottenute dai Big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti porta a una nuova classifica complessiva.

Di seguito l’elenco (in rigoroso ordine alfabetico e non ancora per ordine di uscita):

Aiello con Vegas Jones | Gianna (Rino Gaetano)

con | (Rino Gaetano) Annalisa | La musica è finita (Ornella Vanoni)

| (Ornella Vanoni) Arisa con Michele Bravi | Quando (Pino Daniele)

con | (Pino Daniele) Bugo feat Pinguini Tattici Nucleari | Un’avventura (Lucio Battisti)

feat | (Lucio Battisti) Colapesce Dimartino | Povera Patria (Franco Battiato)

| (Franco Battiato) Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass | Il mio canto libero (Lucio Battisti)

con | (Lucio Battisti) Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra | Caruso (Lucio Dalla)

con | (Lucio Dalla) Extraliscio feat Davide Toffolo con Peter Pichler | Medley Rosamunda (Gabriella Ferri)

con | (Gabriella Ferri) Fasma con Nesli | La fine (Nesli)

con | (Nesli) Francesco Renga con Casadilego | Una ragione di più (Ornella Vanoni)

con | (Ornella Vanoni) Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci | Penso positivo (Jovanotti)

con e | (Jovanotti) Gaia con Lous and The Yakuza | Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

con | (Luigi Tenco) Ghemon con Neri per caso | Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”

con | “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” Gio Evan con I cantanti di The Voice Senior | Gli anni (883)

con | Gli anni (883) Irama | Cyrano (Francesco Guccini)

| (Francesco Guccini) La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore | Splendido Splendente (Donatella Rettore)

con | (Donatella Rettore) Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo | Non è per sempre (Afterhours)

con | (Afterhours) Madame | Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

| (Adriano Celentano) Malika | Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

| (Caterina Caselli) Maneskin con Manuel Agnelli | Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti)

con | (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) Max Gazzè con M.M.B. | Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

con | (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) Francesca Michielin e Fedez | Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)

e | (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune) Noemi con Neffa | Prima di andare via (Neffa)

con | (Neffa) Orietta Berti con Le Deva | Io che amo solo te (Sergio Endrigo)

con | (Sergio Endrigo) Random con The Kolors | Ragazzo fortunato (Jovanotti)

con | (Jovanotti) Willie Peyote con Samuele Bersani | Giudizi Universali (Samuele Bersani)

Co-conduttrici : Vittoria Ceretti.

Ospiti:

Festival di Sanremo, scaletta quarta serata venerdì 5 marzo 2021

Venerdì 5 marzo 2021 quarta serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Ibrahimovic il poker fisso

Gara e giurie: si esibiscono per la prima volta in una sola serata tutti e 26 i Big con le canzoni in gara. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web: sulla base delle medie di percentuali di voto ottenute dai Big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti si stila una nuova classifica provvisoria delle 26 canzoni in gara. Ordine di uscita delle canzoni ancora da comunicare.

Serata Finale per le Nuove Proposte: esibizione delle 4 canzoni finaliste dei Giovani in gara votate da Giuria Demoscopica (33%), Televoto (34%) e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (33%). La prima classificata vince la Sezione Nuove Proposte. Ordine di uscita ancora non comunicata.

Co-conduttrici : Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Ospiti : Mahmood

Sanremo 2021, scaletta finale sabato 6 marzo

Sabato 6 marzo 2021 quinta e ultima serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Ibrahimovic alla loro ultima performance.

Gara e giurie: si esibiscono per la seconda volta in una sola serata tutti e 26 i Big con le canzoni in gara. Vota solo il pubblico a casa tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni. I 3 BIG col punteggio più alto si esibiscono di nuovo (dal vivo o con RVM dell’ultima esibizione) e vengono votati dalla Giuria Demoscopica, Televoto e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (con il Televoto che vale il 34%): si azzerano, però, tutti i voti raccolti in precedenza. La canzone con la percentuale di voto più alta ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2021 e può partecipare a Eurovision Song Contest 2021.

Co-conduttrici : Ornella Vanoni (che si esibisce con Francesco Gabbani), Serena Rossi, Simona Ventura.

Ospiti : Federica Pellegrini, Dardust.

(In aggiornamento)