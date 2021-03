A volte una foto può cambiarti la vita o almeno dare una svolta inaspettata. È difficile immaginare che Alessia Bonari, infermiera di Grosseto, circa un anno fa, quando il 9 marzo postò la foto con il suo volto segnato dal faticoso lavoro e dal duro sforzo nel portare per lunghi ed estenuati turni quei dispositivi di sicurezza ai quali ben presto ci saremmo abituati, potesse anche lontanamente immaginare che meno di dodici mesi dopo si sarebbe ritrovata sul palco dell’Ariston per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Eppure domani sera sarà proprio lei a scendere le scale di un teatro che rappresenta non solo la storia della canzone italiana, ma anche del costume e del vissuto collettivo di un’intero Paese. Quella foto scattata a fine turno è diventata nel giro di pochi giorni la foto simbolo della prima ondata di Covid in Italia e rappresenta ancora oggi un periodo che tutto il Paese sta vivendo.

Se a Sanremo non troveranno posto fra le file del teatro Ariston medici e infermieri già vaccinati, come aveva pensato Amadeus, prima di dover rinunciare anche a questa ipotesi, Alessia Bonari domani sera salirà su quel palco anche in loro rappresentanza, in rappresentanza di tutti quegli operatori sanitari che quotidianamente continuano a fare fronte comune contro la pandemia.

In fondo questo Festival non può segnare ancora un pieno ritorno alla normalità, ma anzi si apre proprio a ridosso di quella che pare essere l’alba della terza ondata, se tale si può definire la nuova crescita dei contagi che si sta registrando negli ultimi giorni. E allora è giusto che Sanremo, da sempre specchio del Paese, porti sul palco una donna simbolo, fra l’altro già presente lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.

Un Festival di Sanremo che sarà, parafrasando uno dei successi di Luciano Ligabue, “tra palco e realtà”.