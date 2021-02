Il mondo del pallone avrà un’ampia rappresentanza nel prossimo Festival di Sanremo. Oggi, nella conferenza stampa che precede il derby emiliano, Sassuolo – Bologna, che si disputerà domani sera, nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A, l’allenatore dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic, ha dato ai giornalisti una notizia che poco ha a che fare con i novanta metri verdi nei quali domani sera si giocherà l’attesissimo match fra le due squadre.

Rispondendo infatti a una domanda rivoltagli, Mihajlovic ha confermato che prenderà parte a una delle cinque serate del Festival di Sanremo.

Stamattina ho sentito Amadeus. Gli ho detto: “Per fortuna che non c’è il pubblico! Perché se c’era il pubblico pensa che casino, quella sola uscita, io e Ibra che cantiamo: siamo i due zingari sul palco, non so che può succedere”. Sarà divertente. Le due cose peggiori che io so fare sono il ballo e il canto: per il ballo ho dimostrato di non saper ballare (è stato ballerino per una notte con la moglie Arianna a Ballando con le Stelle, ndr), canto ancora peggio. Quindi non lo che schifo sarà. Però andiamo là, vediamo quello che succede, almeno la gente riderà..