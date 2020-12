Sul palco del Teatro Ariston, durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo, sarà presente anche Zlatan Ibrahimovic.

La presenza del calciatore svedese di 39 anni, campione del Milan ed ex giocatore di Inter, Juventus, Barcellona e PSG, tornato a giocare nel nostro campionato all’inizio di quest’anno dopo un’assenza durata quasi otto anni, è stata ufficializzata oggi da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione de L’Anno che Verrà:

E’ ufficiale la notizia della presenza di Zlatan Ibrahimovic in tutte le serate del Festival. I tifosi milanisti possono stare tranquilli perché non salterà nemmeno una partita del Milan. Da tifoso interista, ci ho provato! E’ un grande campione e sono felici di aver ricevuto il suo consenso, ci saranno molte sorprese. Questa è una notizia importante anche per chi segue il Festival di Sanremo da ogni parte del mondo.

L’anno scorso, come ricordiamo, un altro campione che milita nel campionato di Serie A aveva presenziato al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, il campione portoghese della Juventus, anche se la sua non fu una vera e propria ospitata in quanto il calciatore era presente all’Ariston solamente in platea, durante la serata che vide la compagna Georgina Rodríguez nel ruolo di co-conduttrice.

Zlatan Ibrahimovic si aggiunge, quindi, alla lista di calciatori che sono stati presenti come ospiti al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo visto Francesco Totti, Angelo Ogbonna, Antonio Cassano, i giocatori della Juventus nell’edizione 2003 e anche allenatori, come Antonio Conte e Vincenzo Montella, o ex calciatori come Roberto Baggio.

Sicuramente, è la prima volta che un calciatore sarà presente in tutte e 5 le serate del Festival.

Da ricordare anche che il primo promo del Festival di Sanremo 2021 vede come protagonisti i calciatori della nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini.